林子穎新劇《星期日早上》 從房事笑看男女不平等︱果燃上架

香港人太壓抑了。要生活在狹窄空間已夠慘情，每天又要面對許多的不公義，加上疫情所帶來的經濟負擔，人人都被負面情緒籠罩。

也許如此，獨立電影導演林子穎（Nora）早前與《蘋果動新聞》合作拍攝喜劇《星期日早上》，題材沒有如《地厚天高》般嚴肅，而是比較近似她執導的短片《全部都係雞》及《四段四分鐘》，都是探討兩性關係之餘，又打破一些傳統價值觀，Nora說：「算係摸索緊自己鍾意嘅創作方向，so far覺得拍喜劇係好玩嘅。」

《星期日早上》講述中六女生偷偷帶男伴返家過夜而險遭撞破的故事，男主角是「青頭仔」一名，怕醜得來帶點戇直，Nora便想到起用《教束》裏飾演「狗榮」的程仁富，本身是YouTuber的他，肢體表情豐富，演誇張角色勝任有餘，Nora說：「我會好convince到佢係會俾人欺騙感情嗰個。」至於女主角，則找來「海產大王」蔡繼有孫女蔡頌思（Jocelyn）擔正。Nora稱Jocelyn一角尤其重要，因她的角色要顛覆一貫鄰家女孩的純情形象：「我話我要另一類，咁佢又演到。」

至於Jocelyn的父母分別由邵仲衡和著名舞台劇演員廖淑芬（Gladys）飾演。邵仲衡一聽到由Nora執導已有興趣，再看劇本便立即答應拍攝，他說：「唔係你一般睇到嗰啲嘢，亦唔係一般你喺果燃台睇到嗰啲嘢，所以試吓囉！」Gladys飾演煩膠媽媽，故意用一把尖銳聲音去演繹，她笑說：「我成日都俾David（邵仲衡）笑，話煩到好似啲喃嘸佬咁！」

程仁富認為最難忘是拍攝床戲一幕，他笑說：「今次係我從演以嚟……尺度最大嘅一個嘗試。係咪叫過癮呢？都係嘅。」 Jocelyn亦坦言當初拍攝時有點緊張：「好少拍呢啲戲，一開始係比較緊張，同埋同男演員有身體接觸。本身導演都警告過我，話會有啲咁嘅場口，後來拍落去都OK。」

林子穎稱一般電影裏的床戲，都會故意拍得很有性魅力，現實卻未必如此。因此，她要求兩位主角要冇默契和尷尬：「而且呢個喺女方心目中，唔係一個好好嘅經驗。」在父權社會結構下，男性越多性經驗，就代表越有男性魅力，相反，女性越多性伴侶，在男女市場上價值越低。Nora認為這種雙重標準本身已可笑：「我唔知觀眾會點interpret（詮釋）呢條片，可能當喜劇笑完就算。但我希望如果大家有心去諗，或者願意睇多一層嘅觀眾，係會見得出唔平等喺裏面。」

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