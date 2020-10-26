《鬼滅之刃》電影版開畫10日 封史上最快破100億票房作品

熱爆動漫《鬼滅之刃》強勢衝擊電影圈，電影版《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》自本月16日開畫後，正於日本掀起連串社會現象，開畫三天已破46億日圓（3.41億港元）票房，十日總票房更累積逾107.5億日圓（約7.9億港元），入場人數多達798萬，是日本電影史上最快衝破100億日圓（約7.4億港元）的電影。迪士尼動畫《魔雪奇緣2》（Frozen II）和新海誠的賣座力作《天氣之子》，分別於開畫後40日及34日才破百億大關。

《鬼滅之刃 劇場版 無限列車篇》上前首日已來勢洶洶，片商最初票房目標是100億日圓，眼見反應比預期更加熱烈，隨即把總票房調整至200億日圓（約14.81億港元），將衝破《天氣之子》創下的141.9億日圓（約10.5億港元），亦有望挑戰勁收250.3億日圓（約18.52億港元）的《你的名字。》，以及《千與千尋》創下史上最高票房的308億日圓（約22.7億港元）成績。

另外，以騎呢見稱的日本名媛叶美香，近日趁《鬼滅》熱潮亦乘機抽水，繼昨日自爆入戲院睇到爆喊後，今日就貼出Cosplay片中關鍵角色煉獄杏壽郎的新相，她自言是《鬼滅》忠粉，以往曾挑戰當中角色蝴蝶忍和甘露寺蜜璃的扮相娛人娛己。

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