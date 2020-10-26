【光影漫步】《無聲》控訴社會不公

本屆台灣金馬獎八項提名的電影《無聲》，以殘疾人、性侵、校園欺凌、教育制度的弊端……為題材，電影拍得很好，但內容沉重 ，看後感覺痛心，不是令人愉快、睇完開開心心的影片。《無聲》劇本改編自真人真事，內容觸及台灣社會敏感議題，在當地票房大賣。此片即將在香港上映，未知能否引起本地觀眾的共鳴。《無聲》是台灣導演柯貞年處女作，新手但技法老練，鏡頭運用流暢，演員演出恰到好處，沒有過份煽情催淚，成績滿分。電影原劇本共90場，初剪版本四小時，經去蕪存菁後，公映版為108分鐘，劇情濃縮，張力十足，由頭到尾都咁精采。此外，電影的攝影、美術、音效及配樂一流水平，值得一讃。

《無聲》故事發生於聾啞學校，演出頗具挑戰性，但一眾童星表現出色，尤其是新人陳妍霏。她亦憑此片入圍金馬獎，角逐最佳新演員的殊榮。成人演員方面，去年金馬獎最佳男配角劉冠廷和金馬影后楊貴媚分別飾演老師及校長，演技「冇得彈」，老薑果然係辣一些。

同類題材影片，多年前有韓國的《熔爐》（香港上映的片名為《無聲吶喊》），亦是聾啞學校性侵的故事，韓國票房甚佳。因此之故，今回《無聲》亦加入了一名韓籍演員金玄彬，以利韓國市場上片，增加叫座力。由於角色是聾啞人，沒有語言障礙，金玄彬發揮極佳。其角色原是害人者，但其實「惡人自有惡人磨」，最終觀眾將發現，他亦是受害者。金演此心理複雜角色，非常到位，最後大結局前，天台一幕的表現，更令人震驚。電影題材冷門，導演劍走偏鋒，狠批台灣的教育制度。官官相衞、為了校譽而置學生的死活不顧……等等不公義現象，在聾啞學校特別嚴重，因為那是「無聲」的世界，有理說不清。殘障人無能為力，無可奈何的人生，電影或許只能反映出一部份，真實生活其實更加可悲。

《無聲》藝術性高，電影發燒友會喜歡及欣賞此片。至於一般普羅大眾，請注意，片中學生性侵學生的場面拍攝真實，很可怕及令人嘔心，買票前請三思。

撰文：區紹熙

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【光影漫步】

超級戲迷，嬉笑怒罵品評新片。漫步影壇細說從頭。著有《港產片真巴閉》一書。