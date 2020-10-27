錢國偉病逝丨梁漢文接死訊感突然 鄭中基感謝造就《美女廚房》成代表作

曾製作多個人氣綜藝節目的無綫前監製錢國偉今午撒手人寰，很多與他合作過的藝人紛紛表示惋惜，其中經典節目之一《美女廚房》的主持梁漢文（Edmond）回覆《蘋果》時表示，昨日已收到消息，他說：「我而家因工作喺大陸隔離中，其實噚日已經收到消息，所以我知好多朋友都有去見佢最後一面。其實我隔離前，大約在8月中都去過醫院探佢。」

Edmond稱入行不久已與錢國偉認識，最早的合作是拍《奬門人》：「之後因為做《美女廚房》變得更加熟，佢又係我哋Big Four兩次世界巡迴嘅監製，無論喺台上台下、玩定工作，其實大家都建立咗好大嘅信任同好耐嘅友誼。」

Edmond補充：「其實知道咗佢個病都有一段時間，但係之前佢唔係好想大家擔心，都唔係好見我哋，但係到近呢一、兩個月可以見返佢，所以我早前去探佢，到噚日收到呢個消息就……比較上突然啲嘅。希望佢安息，亦希望佢家人、太太唔好太傷心，節哀順變，好好照顧佢嘅小朋友。」

而《美女廚房》的另一主持鄭中基，就在社交網貼出與錢國偉夫婦的合照，並留言說：「因為你先有《美女廚房》，亦都因為《美女廚房》，造就到我同Edmond、小方（方力申）喺工作上最成功嘅代表作，感謝你！希望你依家去到舒服嘅地方繼續發揮你嘅才能，令大家繼續咁開心！」

另外，Big Four成員之一的蘇永康接受《蘋果》訪問時透露，昨日有去探望錢國偉：「噚日我喺醫院睇住佢，盡量去陪佢，我同安仔都喺度，盡量喺佢耳仔邊同佢講啲令佢安心嘅說話同鼓勵佢，叫佢快啲好返，等我哋Big Four又重組喇，當然知道係唔得啦……一定要畀啲希望嘅說話佢，佢講唔到嘢，但係會畀啲手勢。」蘇永康指，雖然知道錢國偉已經吃不下嚥，但仍然買對方愛吃的芝士蛋菠蘿油去探病：「我冇嘢為佢做到，我只能夠買上去，睇佢食唔食到，梗係要畀啲希望佢㗎嘛。」

提到老友病逝，蘇永康坦言很欷歔：「我哋Big Four喺Vegas嗰場睇住佢求婚，喺個頂樓放晒煙花，跟住睇住佢小朋友出世，都欷歔㗎！正所謂仔女老婆嫩，呢啲嘢，往後盡量去幫啦，亦都希望佢太太可以堅強啲。」

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