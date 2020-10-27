眾星悼念丨古天樂感惋惜 林子博讚錢國偉為家庭打漂亮的仗

無綫前監製錢國偉（Wilson）在今年5月傳出患重病，有指其胰臟在去年出現問題，曾入院切除膽手術，近日病情惡化入院，延至今日下午撒手人寰，終年58歲。Wilson生前人緣好，在圈中結交不少朋友，今日傳出他病逝的消息，不少人感到難過和惋惜。

Wilson去年發現患上胰臟癌後，曾到日本接受「免疫治療法」，惟近大半年因爆發武漢肺炎，未能再到日本治療。林子博的太太董燕君（Shirley）上周因癌症病逝，Shirley生前曾經接受「免疫細胞治療」，可惜最後不敵癌魔，林子博今日在FB留言悼念：「親情係病者生存嘅最大動力！一直不放棄，接受更多治療中帶嚟不為人知嘅痛苦，就係為咗可以爭取更多時間同家人相處。Wilson，你同我太太一樣，已經盡咗最大嘅努力，為自己為家庭打咗一場漂亮嘅仗！」

身為演藝人協會會長的古天樂今日回應：「對於錢國偉離世的消息感到十分惋惜，感謝他以製作人的身份，對香港演藝界作出的貢獻，Wilson亦是今屆演藝人協會的副會長，一直為協會出心出力，希望他一路好走！演協會與他的家人聯絡，盡量提供協助！」

與Wilson份屬好友的古巨基，他說：「心很痛很痛很痛。眼淚不能停止。短信記錄裡那些相片和對話。我們每次的並肩作戰。每場演唱會前在我耳機裡你說的那句「基仔good show」。心很痛很痛。願你早登極樂喃嘸阿彌陀佛。」

好友崔建邦在IG留言：「Wilson哥收到你離去的消息，控制不了自己傷痛的情緒，由以前經常在中環見面，到後來見得最多嘅地方係匡湖居間超市，想不到那次見面後便是永遠......懷念與你相處的每一個畫面，最記得你最後跟我說要加油！我知道了，你好好休息！我相信有一天我一定會再見！永遠懷念你！」唐詩詠亦留言：「因為你，我才有機會拍劇，才有今天的我。」

曾經在遊戲節目《耳分高下》擔任「Sing之天使」雪梨的林芊妤（Coffee），今日她獲悉Wilson離世，在IG留言：「RIP……願所有痛楚也已離你而去，能與你一起工作過是我的福氣，永遠懷念你。」林盛斌則寫道：「Wilson一路好走，曾經能與你共事，獲益一生，感謝你。」前港男吳雲甫感激Wilson當年的提攜，王喜、音樂人陳明道（Terry）、李蘊、沈震軒、小肥、黃真真和杜德偉等人，亦先後留言悼念故友，一路好走。

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