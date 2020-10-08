add名人時尚 | Celine 年輕新世代 RAF SIMONS女裝首登場

【CELINE】

疫情蔓延全球，世界經歷翻天覆地的變化，不同行業也需變陣應對。其中時裝工業也迎來不少新變化，多個品牌都缺席傳統時裝周議程，改為自訂發佈時裝系列。當大家以為2021春夏時裝周已告一段落，由Hedi Slimane主理的Celine就於昨日發佈2021春夏女裝系列。

每季都以巴黎凱旋門為精神指標的Hedi Slimane，這季帶大家出走去到摩洛哥。Hedi Slimane自從在法國南部的一級方程式賽道發佈了2021 春夏男裝系列「The Dancing Kid」，並以「紀錄片」形式登場後，新季的女裝系列也相呼應，短片於摩洛哥路易二世體育場拍攝，場內經過精心設計，草皮、跑道都呈現品牌標誌。在陽光與藍天之下，模特兒在比賽跑道上大步行走，伴隨是循環播放，由美國饒舌女歌手Princess Nokia演繹的「I Like Him」。

Hedi Slimane筆下的Celine女郎一貫的充滿法式風尚，但卻展現出另一番新活力。雖然可以找到非常Hedi Slimane Style的標誌性服飾，例如定制西裝外套、迷人的亮片連身、經典手袋等，但新系列也是打着Gen Z的旗號，無論設計與造型都注入更多年輕、隨性的活力。模特兒穿上80年代復古風格上衣，雙手插在牛仔褲，自信從容行走。Biker jacket與swearpants、西裝外套搭配sport bra及棉質短褲、風衣下是法式連身裙，將奢華與運動，甚至是舒適自在居家風格互相結合，模特兒都戴上棒球帽，又或者漁夫帽，並換上平底鞋款。Hedi Slimane希望透過系列，由年輕人新世代改寫時尚風格語言，同時展示出他們的希望和正能量。

【RAF SIMONS】

在這個非常時期，Raf Simons日前發佈的2021春夏男女合併系列，也選擇了線上形式，帶來了設計師親自執導的影片《Teenage Dreams》，他表示：「我不是想展示衣服，而是想展示自己的態度，過去、現在和未來。我利用記憶和未來願景，並嘗試將它們置身於當今世界。」

新系列的焦點當然落在這是品牌25年來，首次有女裝系列亮相。青年文化一向是Raf Simons 最鲜明的靈感、主題，但他熱愛的並不是當下的青年文化。《愛麗絲夢遊仙境》、《猛鬼街》、《懸崖上的野餐》等舊电影，還有英國搖滾樂團Joy Division的歌曲 “Isolation” 、"Incubation" 告和 “Disorder”都成為了新系列的靈感。

服飾輪廓一貫的修長，標誌性的slogan和人象圖案。女裝造型有連帽衛衣，搭配真絲半身裙；連身裙配上新鮮的漩渦狀迷幻印花袖子；Oversized的連帽斗蓬，既有男模特兒，也有女模特兒穿着；背心貫穿整個系列中，部份造型被透明的PVC細節包裹，暗藏着一份複雜性。當中印上「Children of the Revolution」的上衣，明確有力地呼應了主題。

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