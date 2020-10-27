陳嘉倩否認恰新人傳聞 自稱對人客氣沒架子

由陳嘉倩、沈殷怡、肥仔@ERROR、練美娟、岑日珈及歐鎮灝擔任主持的Viu TV全新直播節目《娛樂ON AIR》，今晚進行首播，眾人今日在九龍灣錄影廠出席記者會。節目除了論盡娛樂時事話題，主持更會在每集接受不同考驗，包括遊戲、演戲、競食及運動競技等。

前主播兼宅男女神「嘉倩BB」，今日在記者會上表演彈古箏，她透露自己考獲6級水平曾教學生，但近年放下而生疏不少。最近有傳嘉倩BB恰新人，她回應說︰「見到報道好無奈，唔係事實唔講咁多，自己不嬲對新人都好客氣，同我合作過嘅人都知道咩事，我不嬲都冇架子。」至於如何與新一代溝通，嘉倩說︰「我都好後生，同朋友、同輩咁相處。」嘉倩BB表示，現在與ViuTV有不少合作，她亦願意接受拍劇新嘗試。

此外，對新節目要求主持每集接受不同挑戰，沈殷怡說︰「佢哋會玩啲我哋最驚嘅嘢，之前開會唔小心講咗自己怕食辣、怕靈探，反而蛇蟲鼠蟻就唔驚。」

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