Max婚禮現場唯一照片曝光 少時成員晒合照

韓國男團東方神起的32歲成員Max去年認戀圈外女友，今年6月宣佈結婚喜訊，成為組合首位人夫，婚禮已於前日低調舉行。Max為免新娘子樣貌曝光，婚禮保密功夫做到十足，有傳所有來賓都需要實名認證後才進場，令到「沈昌珉（Max本名）婚禮一張圖都沒有」的標籤登上微博熱搜榜。

不過Max的同門師妹女團少女時代（少時）成員Yuri昨日偷雞上載了一張疑似是Max婚禮現場的照片，令到Max的婚禮現場終於曝光。Yuri上載的照片是她和隊友泰妍和允兒的背影合照，而三人都將頭髮束起，雖然背對着鏡頭，但可見她們都乖乖戴上口罩。而照片中可見她們正在一個疑似是婚禮現場的地方，前面坐滿了賓客，亦可見現場佈置了一些燈飾。雖然Yuri未有透露是否身在Max的婚禮現場，但網民都紛紛留言問她是否出席了Max的婚禮，同時網民估計少時和東方神起的成員都屬同門，交情一向要好，所以相信少時成員一定都有出席Max的婚禮。

另外，Max的隊友U-Know今日則和高素榮一齊出席了「第5屆金融日」紀念儀式，接受總統的表彰。

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