姊妹反目後丨馮盈盈舊愛去電視城搵回憶 江嘉敏寸：你人生冇嘢做喇

前港姐馮盈盈去年尾狠撇醫生男友鍾文浩（Martin），今年已極速換畫，跟「大隻主播」鄭衍峰傳緋聞，前晚兩人更孖着與「天下第一關」的鄭紹康食飯；而醫生舊愛Martin都唔弱，早前在社交網高調貼靚女新歡合照，還以為兩人打得火熱，怎知Martin日前卻將座駕泊在電視城門外，並留言：「一人遊舊地」。

Martin的舉動引起無限揣測，因船P事件與馮盈盈姊妹情決裂的江嘉敏，都留言剝花生：「你人生冇嘢做喇」，Martin回覆：「見你唔到嘅」，江嘉敏取笑：「你又唔係嚟搵我，眼裏面實見我唔到㗎！」Martin：「去咗搵回憶！」難道對馮盈盈餘情未了？不怕女友呷醋？

馮盈盈跟Martin已各行各路，想不到與馮盈盈反目的江嘉敏，卻與Martin保持互動，江嘉敏回覆傳媒表示，指男友跟Martin是朋友，自己只是代男友打留言而已。

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