【add名人時尚】最後階段為父親特朗普四出拉票　伊萬卡蝴蝶結　欲綁選民心

美國總統大選即將在當地時間下月3日舉行，進入倒數階段，競逐連任的特朗普（Donald Trump），其擔任白宮顧問的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）在過去一星期，馬不停蹄四出為爸爸拉票，造型亦進一步加強，因應州分及選民而精心調配。向來愛穿花裙的伊萬卡，全面改為簡潔知性及帶女性觸覺的衣着配搭，而且款式大多有蝴蝶結作點綴，精明幹練又不失年青活力，作最後衝刺拉票。

親和感不失幹練

伊萬卡在兩日內走訪了密歇根州、威斯康辛州、北卡羅來納州和佛羅里達州四個州分。她在首兩個州均以藍色作主題，分別穿了Scanlan Theodore淺藍色百褶連身裙和另一品牌的軍藍色蝴蝶結上衣拼半截裙。兩個場合均是較小型的助選活動，而藍色這種色調予人安穩、值得信賴的感覺，可見伊萬卡以親和力拉近和選民的距離。去工廠探訪時，她換上美牌Khaite的乾濕褸，搭配同色肌膚色pumps，更顯利落。

到了北卡羅來納州，這個州比較laid back，伊萬卡的造型亦稍為變得休閒一點。她重穿一條2019年的Burberry波點半截裙，搭配挖空上衣和classic高跟鞋，簡約優雅，連口罩亦細心和當日造型配襯。最後一站，是被指為其中一個搖擺州分的佛羅里達州，伊萬卡馬上suit up，以粉紅色西裝套裝現身，腰間有酒紅色蝴蝶結點綴，把頭髮紮起，幹練又不會太強悍，加上這造型兩個月前已穿過，在這個重要時刻，不會每天還以新衫示人，也是個加分點。

晒夫妻合照加分

至於前幾天，特朗普和拜登（Joe Biden）辯論會，特朗普由太太到女兒全都黑色嚴肅裙裝上陣，伊萬卡就揀了Monse的power shoulder過膝連身裙，加厚的肩膊線條予人一種強而有力的氣勢，裙身的垂墜設計則添上女性柔和作平衡，絕對smart pick！

伊萬卡和老公同日剛好結婚11周年紀念，昨日她在社交平台大晒恩愛合照，溫馨甜蜜的家庭形象，相當正能量。相比之下，拜登兒子亨特（Hunter Biden）就爆出疑似吸毒兼性交錄影帶的醜聞案，對比可算十分大。

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