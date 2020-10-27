傅穎為Ronny惡補冧女招式：真係完全唔識氹女仔

北上發展已經一段時間的傅穎（Theresa）近期返港發展，早前參與ViuTV劇集《熟女強人》演出後， 最近又拍國語歌《我和你的如果》的MV，今次她找來樂隊Mr成員之一的Ronny擔任MV男主角。

Theresa自從2017年與蒙古男友分手後，一直都未有戀情再傳出，她曾經在訪問上表示，對於愛情她已經不再着急，寧願放慢腳步，也絕不將就，雖然她的戀情至今仍未有着落，但她竟然充當「軍師」，即場為Ronny惡補冧女招式，Theresa笑說：「Ronny真係一個好男仔，真係完全唔識氹女仔，仲要教番佢轉頭，我哋有一個鏡頭要拍好sweet嘅shot，但係啲對白搞到現場啲人笑到碌地，跟住有一場要拍我哋喺床上玩枕頭戰，佢太厲害啦，真係冇就住我，所以拍完第一個鏡頭之後，我就問佢係唔係單身咗幾耐，佢話單身咗3年，我同佢講笑，話佢可能仲要單身多20年，哈哈！」

Ronny亦笑說：「有一場拍我哋鬧交嘅戲，Theresa佢問咗我好多問題，但係有好多我係喺現實生活中係冇試過，好似嗰啲出軌呀，我真係唔知點樣對答，變咗有啲位係食咗螺絲，因為我真係冇乜出軌嘅經驗。」結果Theresa忍不住笑說：「其實佢講咗咁耐，都係只係想話畀人知，佢係一個好男仔，希望大家get到喇！」

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