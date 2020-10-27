余香凝聞懷孕即耍太極 疫下成婚最壞打算改視像舉行

鄧麗欣（Stephy）、姜皓文、余香凝（Jennifer ）、蔡瀚億、凌文龍及張建聲等，今晚去到尖沙嘴出席懸疑電影《殘影空間》首映禮。

宣佈婚訊的余香凝，一直未有否認奉子成婚，盛傳懷孕的Jennifer今晚出席首映禮時，仍穿上貼身短裙及有踭鞋，未見絲毫孕味，Jennifer被追問懷孕多久，Jennifer裝作聽不懂，扯開話題說：「齣戲應該係出年上映。」問到Jennifer明年有否停工計劃，她表示從沒想過停工，「一直有人搵我拍戲，我都會繼續拍。」她表示正在籌備婚禮，對於會否擔心受疫情影響，Jennifer表示隨緣，自己控制不到，若然情況太差，可以視像舉行婚禮，預計只是跟家人吃頓飯。

Jennifer透露12月將會拍攝一齣愛情小品電影，沒有任何大動作，她笑言：「我身手笨拙，拍動作戲可能會跌落街。」Jennifer希望《殘》片上映時可以跟老公一齊欣賞，她說：「我喺戲入面被家暴，等佢入場睇唔好學， 不過佢一定唔會，我唔擔心。」

昨日（26號）是姜皓文54歲生日，其太太殷寧亦是同月壽星，黑仔日前自彈自唱冧歌氹太太，黑仔說：「每年生日或者記念日都要做一樣嘢，大家先會記得呢個日子。」而同樣10月生日的Stephy，早前獲得男友王子隔岸送上蛋糕，對於男友心意，Stephy說：「喺疫情下，佢都送咗蛋糕畀我好有心。」Stephy表示，二人已經8個月沒見面，似乎已成為習慣，她說：「希望疫情越來越好，安排時間見面，睇下佢1月可唔可以順便嚟睇呢部戲。」

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