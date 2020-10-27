錢國偉遺孀陳宛蔚爆喊 讚丈夫是抗癌戰士：一直覺得佢會好返

無綫前金牌監製錢國偉今午因胰臟癌病逝，終年58歲。錢國偉生前一班好友昨晚收到他病危消息後，即趕往醫院望能見好友最後一面。錢國偉生前在圈中人緣極廣，圈中曾和他合作過的藝人，今日得知其離世後，不少人均在社交平台悼念。

直至傍晚6時30分，錢國偉太太陳宛蔚、陳宛蔚胞妹、錢國偉多年好友錢嘉樂、黎芷珊、吳家樂、湯盈盈、譚玉瑛等人在醫院門外見傳媒，只見眾人神情哀傷，戴上口罩和黑框眼鏡的陳宛蔚，雙眼紅腫，由友人扶着其手臂。陳宛蔚訪問期間，表現尚算堅強，而譚玉瑛、黎芷珊都不時眼泛淚光，錢嘉樂說話時，更一度哽咽，但到最後，傳媒叮囑陳宛蔚保重時，她才爆喊。

陳宛蔚首先多謝大家關心，她說：「Wilson好peaceful，亦都好叻好hero，多謝關心。」錢嘉樂接口說：「太太呢兩年好攰，呢日要面對好多嘢，Wilson係戰士，太太亦不離不棄一齊作戰，呢幾日（Wilson）有啲唔舒服，好多朋友兄弟，獎門人曾志偉先生，小春，阿Lo同天華都喺國內做緊嘢，伊健開緊戲。點都好，呢幾日香港嘅朋友都見到佢，而呢個亦都係Wilson嘅心願，因為見返好多朋友，Wilson係好鍾意熱鬧嘅，我都見到佢人緣有幾好，呢幾日好多朋友嚟探佢。」他指一班好友即使不在香港，仍會用視像了解Wilson的病情和近況。他說：「咁就派我做代表，我呢兩日都有嚟，我見到太太嘅付出，Wilson雖然離開咗我哋，但佢都係好安詳情況下離開我哋，呢個亦係唯一要感恩嘅，希望呢個兄弟喺另一個國度可以繼續開心咁生活。」

問到Wilson的遺願？陳顯得堅強地說：「一直覺得佢會好返，我哋冇討論過任何嘢。」錢嘉樂亦補充說：「其實佢哋一路都好正面，正面去睇呢個病，唯一牽掛囡囡，不過放心，我哋班Uncle、Auntie都係爸爸媽媽嚟嘛，囡囡好生性，雖然兩歲大，但都好安慰佢好生性，所以Wilson都好放心好安樂。」陳宛蔚指囡囡這段間亦有到醫院見過爸爸。對於有指Wilson這兩天病情轉壞，要用嗎啡止痛。她澄清說：「我老公一粒止痛藥都冇食過，所以佢真係我嘅戰士，真係，佢一粒止痛藥都冇食過，咁好感恩啦，佢又冇乜痛，冇嗎啡冇止痛藥，連panadol都冇食，都捱得到，好叻呀佢！」錢嘉樂表示Wilson離開得很安詳。陳宛蔚亦說：「好安詳，清晰嘅，我哋今日見佢都好清晰，好安詳，多謝大家關心。」

記者問Wilson本身有否工作在手中未完成時？錢嘉樂指大致完成，唯一只是伊健演唱會仍有手尾要跟。此時，陳苑蔚說：「都有㗎實質上，但我諗啲朋友都會體諒嘅，我諗佢都好想繼續做晒佢嘅，佢做到都會做。」錢嘉樂亦接口道：「都明白嘅，因為最初知道呢個病，我哋幾個兄弟、幾個朋友都同Wilson講，係咪放低晒啲嘢專心啲（醫病）呢？但你知道錢國偉份人係非常之鍾意熱鬧，鍾意創作，佢都話『你畀我做嘢啦，如果唔係我會諗嘢』所以佢兩年來都有鄭伊健演唱會啦，佢自己一部戲啦，都有完成嘅。」錢嘉樂表示讓陳宛蔚休息一天，便會着手討論Wilson的身後事，一有消息便會公告給大家知。

一直有指錢嘉樂和Wilson有親戚關係，對此錢嘉樂解釋說：「我哋係三水人，佢叫我廿幾年做阿叔，但其實佢大過我，唔緊要啦，情誼緣份咁濃厚，對我有啲…同村兄弟，但喺TVB先相認。」陳宛蔚之後乘坐七人車離開醫院。

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