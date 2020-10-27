劉德華組合唱團慘食檸檬 13歲學生哥問佢係乜水

劉德華在兼任監製的新片《熱血合唱團》中，扮演嚴厲音樂老師嚴Sir，今次大膽起用33位素人學生演員，擔任其帶領的合唱團，華仔主動和學生們聊天、唱歌，混熟後相處融洽，其中一場戲在碼頭取景時，華仔隨手拾起石頭變魔術，惹來學生圍觀，紛紛追問華仔是如何做到，華仔即場示範及傳授秘訣。

劇情講到華仔為訓練合唱團成員的團結性，要求他們33位綁在一起，在草地上完成「33人44足」，雖然在不少同學眼中，華仔是眾人偶像，很難有機會接觸到，但原來華仔都有面懵時，當中一位13歲年紀最小的學生姚學智，竟公然自爆：「其實我初初完全唔知劉德華係邊個？唔明點解有人見到佢會喊，後來媽媽同我講佢係大明星，我就開始留意到巴士、CD舖都有佢啲嘢，先知佢真係好紅。」

提到今次同學生打成一片，華仔笑言青春沒離他而去：「其實我身邊不停有小朋友出現，包括歌迷會、公司編劇都係廿出頭。雖然我體能上唔及佢哋，但心態上絕對可以溝通。今次見到佢哋會諗番起自己後生時，以前我嘅夢想係做導演，但經過一段時間後，老師發掘我做戲較有潛質。所以每個人都要堅持夢想，最重要拎得起放得低，識得轉換心態。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！