游學修新channel扮陳同佳 拍出港片《天能》

早前電影《天能》（Tenet）帶動一陣子電影熱潮，不少市民也搶先入場觀看，更在網上討論劇情及時間線，而網絡上的YouTuber也有抽水拍攝以《天能》為題材的短片。由游學修、許賢、蘇豪建立的新YouTube Channel「試當真」，也以《天能》為題，昨晚推出首部正式短片「《寫實的天能》完整版」。

短片由一位不再抽水的YouTuber蘇豪開始，到許賢邀請他回到兩年前，去殺一個會引發第三次世界大戰的游學修，而原因是：「呢個人喺兩年前殺咗一個，之後發生咗一連串嘅歷史事件，未來嘅教科書要將喺呢短短幾年嘅事件，擺晒入去課程入面，令到歷史科要讀嘅嘢大增，中學最後抵受唔住壓力，引發第三次世界大戰。」值得一提的是游學修在片中造型面上有一粒墨，不難令人想像是扮陳同佳。

片中多個場境也有向《天能》致敬，有看過《天能》的觀眾便會感受得到。而《天能》中的時間逆轉，這個元素也有出現在短片中，游學修和蘇豪打鬥場面，也和《天能》一樣，兩人時間線不一樣，因此打鬥時的時序不一樣，十分有《天能》的影子。

網民也留言大讚這條短片高質素：「估唔到有幸再睇到呢啲片，太好睇，係超班創作。 如果我話仲好睇過Tenet，有冇人會有同感。」「唔係好明，但係好勁。」「明咗天能就明到呢條片，真心拍攝技巧同題材都好好！好鍾意呢個組合！」

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