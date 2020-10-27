孔劉型爆撐新片 預告與朴寶劍HeHe情節

由韓國人氣劇《鬼怪》男星孔劉孖《雲畫的月光》27歲男星朴寶劍合作的新片《複製人徐福》，將於12月在韓國、香港兩地開畫，由於朴寶劍已於今年8月31日入伍，所以孔劉今日就聯同趙宇振、張英南、李勇周導演一齊現身電影的網上發佈會，為《複製人徐福》造勢。

現年41歲的孔劉今日型爆現身，被問到想《複製人徐福》累計觀影人次破1千萬還是接拍廣告破100個時，孔劉即爽快說：「當然是選《複製人徐福》，100個廣告甚麼時候才能全部拍完呢？即使拍1千個廣告，也是會選《複製人徐福》，真心。」而對於已入伍的朴寶劍應該給予甚麼意見時，孔劉就說：「朴寶劍先生是不需要太多建議的人，雖然他是現場最年輕的後輩，但視野卻並不狹窄，亦能感受到對所有人的關懷和關心。即使沒有我的一點建議，在軍隊裏一起生活的人也應該會知道。」同時孔劉亦表達了對朴寶劍的信任，覺得對方完成服役後會成長不少。

而正在服兵役的朴寶劍亦有事前拍定片段向大家問候，他說：「因為今天沒能在一起而感到遺憾，所以通過片段向大家問好。為了《複製人徐福》，很多人努力進行了拍攝。」導演透露當初擔心電影會變成浪漫電影，所以在複製人的設定上就選擇為男性，同時亦覺得朴寶劍最適合演出，大讚朴寶劍表現出色，又透露孔劉和朴寶劍在劇中的兄弟情會成為觀眾的焦點。孔劉亦坦言他在片中和朴寶劍一起時的樣子就好像荷李活電影《手足情未了》（Rain Man）中的湯告魯斯（Tom Cruise）和德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）一樣，兩個人經常吵吵鬧鬧，以及有互相頂嘴的情況。

《複製人徐福》講述面臨死亡的前情報局特工閔奇憲（孔劉飾）要負責保護手握人類長生秘密的首個複製人徐福（朴寶劍飾），二人從離開實驗室開始，便要面對來自四周想消滅徐福的勢力。

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