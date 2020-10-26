64歲無綫前綠葉王、專演丐幫長老的虞天偉，2005年離巢後經營護老院生意，他說入行最初想做周潤發接班人，可惜明星夢碎，卻做了26年綠葉，他慨嘆無綫搞小圈子︰「擦鞋都係天份，我埋唔到乜嘢堆，辛苦好多！」但他慶幸當年遇到的小生花旦有修養，不像現在的新晉小生白鴿眼，態度不可一世︰「個個嘴臉好犀利、白鴿眼，當你透明。」

虞天偉原本在酒店做侍應，1977年因為周潤發一齣宣傳片，投考無綫第八期藝員訓練班，一心做發哥接班人。他說︰「訓練班出嚟幾年，成個人醒晒，周潤發條路唔係咁簡單！」原名叫虞堂容，因為發音太沉，他改了個響亮名字，拍劇二十多年，未做到響噹噹，但觀眾沒叫他茄喱啡已覺感恩︰「呢個嘲笑名詞，有同事聽到會衝埋去想打人，我話『你打得幾多鋪呀！當佢唱歌囉！』。有時電視劇播出，例如做《O記實錄》隆叔，啲人叫你隆叔，咪覺得舒服。」

「我嗰代冇階級觀念」

虞天偉拍過逾百部劇集，演得最多是武林高手和老差骨，曾在1994年張智霖版《射鵰英雄傳》、1995年古天樂版《神鵰俠侶》等劇集中飾演丐幫弟子，由長老到掌棒龍頭都試過，他說：「最低微同最高級都畀我撈晒。」2005年拍完《酒店風雲》後，他離巢搞護老院︰「嗰陣TVB轉制，我兩個細路喺英國讀書，老婆一個人喺香港，少少埋怨我成日返內地拍劇，加上冇乜突破咪走囉。」

娛樂圈雖然現實，虞天偉慶幸遇上有修養的小生花旦，不像近年電視台舊同事遭人白鴿眼。他說︰「我聽返啲同事講，𠵱家新晉小生個個嘴臉好犀利、白鴿眼，當你透明，態度不可一世，佢見你喺呢張枱食飯，佢就行去嗰張枱。但我哋嗰代，梁醒波、鄧麗君，仲有石堅，都好人到不得了，冇乜階級觀念。」

新制玩謝資深演員

無綫今年狂向資深演員開刀，減到一年一騷，令劉江、雪妮等先後離巢，虞天偉亦感慨：「最慘一年一個騷嗰啲，吊住個名吊住份合約，最近同以前同事傾偈，佢話呢排好少開工，古裝劇少，時裝劇來來去去都係嗰班演員，再加埋TVB制度係一撮撮人，如果你埋到堆咪恭喜你囉，好似我咁，埋唔到乜嘢堆嘅，咁就弊喇，辛苦好多。擦鞋都係天份，都要對方好舒服咁接受你，係學問嚟，而小圈子冇辦法，各行各業都有。」他續說：「TVB個藝員調配組冇權㗎！你要捧港姐可以，但使唔使連散角都俾監製控制？點解唔畀呢個部門分配？唔夠騷嗰啲點解唔分配好啲？」

採訪：戴彩煥

場地提供：十下火鍋Suppa