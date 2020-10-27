現年41歲的楊怡和36歲的羅仲謙於2016年結婚，今年4月榮升父母，育有一女「小珍珠」羅翊心（Hera）。楊怡自婚後少有在螢幕演出，一直在家相夫教女，昨日她與羅仲謙同時在各自的社交網中宣佈兩夫婦改名。

「骨子裏都係楊怡」

楊怡和羅仲謙同時在社交網貼出一家三口合照並留言，內容一致：「轉眼間，珍珠已經半歲，這一年多，我們經歷了許多轉變，為了家人更好，我們作出了這個決定，藉着2020年的今天，和大家分享這個消息……我們改名啦，所以從今天起，羅仲謙=羅子溢、楊怡=楊茜堯，請大家多多指教。」

羅仲謙昨日回覆《蘋果》時表示︰「其實個名早一陣子已經改好，不過到今日先同大家講！望大家多多支持！只係希望家人身體健康，順順利利！」而楊怡也表示已改名一段時間，她說︰「想家人更好啦，所以𠵱家至公佈，多多指教。」談到楊怡名字已經深入民心，她笑說︰「冇所謂，大家慢慢適應，我當初都要時間適應，而且我骨子裏都係楊怡。」

留言感激周勵淇

對於楊怡和羅仲謙同時改名，粉絲都留言表示不慣，不過，二人好友周勵淇卻留言︰「堯堯你好呀！祝你們一家生活偷快，你哋一家人開開心心平平安安我就開心，唔使報答我。」楊怡就立即回覆︰「大恩不言謝」。2018年8月，原名周麗琪的周勵淇宣佈改名，當時她向外聲稱並非找高人改名，名字是由朋友所改。同年年底周勵淇宣佈與內地演員傅程鵬結婚，老公更改名為傅浤鳴。至今年初她在社交網公佈懷孕喜訊，據知當時周勵淇也有找堪虞學家為兒子取名。據悉，楊怡是找堪輿學家為女兒取名時，順便替自己及老公算命，最後決定夫婦也一起改名，不過未知是否經周勵淇介紹高人。

其實，楊怡與羅仲謙結婚四年來感情穩定，楊怡全力湊女，而羅仲謙則負責外出工作，一有空閒時就回家湊女享受家庭樂。今個月初，楊怡更在社交網貼出與老公的咀嘴相，慶祝二人結婚四周年，她留言：「雖然平淡，但卻充實。」