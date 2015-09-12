錢國偉病逝 | 陳宛蔚苦守6年終得浪子歸 可憐遺下2歲女兒Abby

錢國偉（Wilson）不敵癌魔病逝，遺下太太陳宛蔚及兩歲女兒Abby。生前監製多個無綫節目的他，因節目起用多位青春少女做助手，因而緋聞不斷，其實陳宛蔚才是正印，不過二人直至2012年才公開承認戀情，拍拖6年終於浪子泊岸，2015年拉埋天窗，兩人愛得甜蜜，錢國偉曾公開示愛：「咩都畀晒佢，我只要佢一個就夠。」

婚後努力造人，兩年後才成功懷孕，不過陳宛蔚懷孕初期身體較差，經常頭暈氣促，更三度流血，情緒亦不好，錢國偉一直陪伴在側安慰她，工作再忙也一定會抽時間陪上產前班，管接管送，陳宛蔚才得以安心為他誕下一個健康B女，可憐2歲囡囡尚年幼便失去爸爸。

雖然38歲的陳宛蔚跟錢國偉年齡相差20年，但愛得甜蜜，一直幫忙打理公司，到錢國偉患病時，就衣不解帶照顧。其實當初兩人感情能夠跨進一大步，跟2010年牽涉陳志雲案件有關，錢國偉保釋期間，工作暫停，心情低落，但陳宛蔚一直不離不棄陪伴和鼓勵，一起牽手度過低潮期。而去年錢國偉患重病，陳宛蔚更衣不解帶照顧，可惜最後錢國偉不敵癌魔，與世長辭。

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