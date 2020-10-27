昏迷不醒 | 袁惟仁再跌倒未脫危險期 前妻陸元琪慨嘆日子巧合

52歲台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）前年10月在上海跌倒，造成腦溢血昏迷，診斷出患有腦瘤，在當地留醫兩個月後，再被送回台北繼續接受治療，並切除腦瘤，之後返回台東老家休養。今日傳出他上周又再跌倒昏迷，7日觀察期已過，正在加護病房，尚未脫離危險。

據知袁惟仁目前病況穩定，昏迷指數維持6左右，未完全度過危險期，仍須留在加護病房接受觀察，院方已向家屬表示，將盡最大努力治療與協助家屬。台灣《蘋果新聞網》聯絡了袁惟仁好友陶晶瑩（陶子），她訝異表示：「我的天啊！我真的不知道，看到新聞才曉得。」問她多久沒和袁惟仁聯繫？陶子表示多是和他的前妻陸元琪及一對子女袁義、袁融聯絡。

袁惟仁去年由媽媽陪同坐着輪椅前往台東的醫院做復健，消瘦了約40磅，但氣色卻算不錯，想不到今又再跌倒昏迷。4年前，他和陸元琪離婚，兩子女由媽媽撫養，但跟父親關係仍然親密，因不便隨時去探望，所以常會視訊聊天。據悉袁惟仁復原狀況不錯，左手可以抬起來，而復健醫療費用，包括張宇等音樂界好友仍繼續每年約5千港元的援助。

今日50歲生日的陸元琪，接受台灣《蘋果新聞網》訪問，透露不清楚前夫病況：「兩年前小胖倒下，是我生日前10天，沒想到現在又昏迷又碰上我生日。」做直播團購生意的陸元琪獨自照顧一對子女，生活環境也很艱難，幸剛上大學的袁義懂事獨立，除了兼職攝影師，還幫媽媽賣衫。

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