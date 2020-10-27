無綫前監製錢國偉胰臟癌病逝 終年58歲

無綫前監製錢國偉今年5月傳出患上重病，有指其胰臟在去年出現問題，曾入院切除膽手術。近日病情惡化入院，延至今日下午撒手人寰，終年58歲。當年為錢國偉和陳宛蔚婚禮擔任姊妹的莊思敏，接受《蘋果》訪問時證實錢國偉死訊，她說：「剛收到消息。」

據知昨晚許多圈中朋友趕往醫院見他最後一面，去年錢國偉發現患上胰臟癌後，曾到日本接受「免疫治療法」 （Immunotherapy） ，惟近大半年因爆發武漢肺炎，未能再到日本治療；最近錢國偉病情惡化，日前入了養和醫院，由於情況轉差，要打嗎啡止痛，好多時半昏迷，神志不清醒。

錢國偉在年幾前知悉自己患上胰臟惡疾，連月來在家中休養，由於不想朋友擔心，所以一直低調求醫，過去年幾以來，將工作全部推掉，就算老友鄭伊健、陳小春開騷找他做監製，錢國偉都一律推辭，努力與病魔搏鬥，直至身體有好轉，身邊好友才知道他的情況，身體力行支持他對抗病魔。

錢國偉5月中曾被《蘋果》拍到由太太陳宛蔚和好兄弟林曉峰陪同外出，到旺角的健康化驗中心覆診。以往身形健碩的錢國偉，當時目測身形暴瘦近30磅，面容顯得憔悴，走路亦見乏力，沿途需由太太陳宛蔚攙扶，當時他否認患上癌症。

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