Katy Perry 36歲生日 沙格畢朗高漢搞笑自拍祝賀

美國天后Katy Perry前日36歲生日，獲「波叔」沙格畢朗高漢（Sacha Baron Cohen）自拍短片送上祝福，沙格還搞笑重提Katy的未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）的露械事件，更稱呼他做Katy的老公，令人懷疑兩人已秘密完婚。

沙格的新片《波叔出城2》日前在Amazon Prime上架，Katy與奧蘭多及小天后Ariana Grande亦有出席試映支持。適逢Katy生日，沙格亦識做自拍送祝福。穿着西裝的沙格在片中說：「你好嗎，Katy。我之前計劃在佛羅里達州出海旅行，之後在網上搜尋『奧蘭多水上活動』，但Google先生卻顯示出你老公的照片。他有很好的！與奧蘭多布魯見面一定很美好。你將會有一個很美好的生日，蛋糕上會有很多忌廉。」沙格所暗示的是奧蘭多於2016年在意大利在水上活動時全裸被偷拍一事。此外，奧蘭多亦在IG上載多張與Katy的甜蜜合照，祝她生日快樂。

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