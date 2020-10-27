日本夏蕙姨亂噏稱女性不孕原因 Dewi夫人：全部都係曾墮胎

有「日本夏蕙姨」之稱的Dewi夫人，大前日為日本關西電視台的直播節目擔任嘉賓，她在鏡頭前發表偉論，直指不孕女性全部也是曾墮胎才影響生育，其見解引來網民熱烈討論，更連累節目主持人及工作人員，連日來大批網民均留言發表不滿，要求Dewi夫人及電視台公開道歉。

年屆80歲的Dewi夫人生於日本，她是印尼已故總統蘇加諾的第三夫人，回流日本後一直活躍於藝能界，最近她有份參演長澤正美主演電影《信用欺詐師：公主篇》，跟男配角小手伸也有肉麻感情戲。Dewi夫人經常鬧出是非，她在直播節目亂噏闖禍，當同場嘉賓北斗晶談到友人花上不少金錢來治療不孕，Dewi夫人竟搶答指：「不孕的最大理由，是在懷孕後不想把小孩生出來，於是刮宮...」她繼續說：「就係墮胎，絕對要禁止這樣做，大家可能不知道，不孕是由墮胎引起。 」Dewi夫人越講越離譜，她指：「肯定是講大話！為了之前的男人墮胎後，當然無法向下一任男友或丈夫說出曾經墮胎之真相，所以女性要隱瞞，全部都係！」直指99%不孕女性也曾墮胎，Dewi夫人的的發言引致軒然大波，更被大批觀眾狠批無知。

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