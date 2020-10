綜藝收視王丨錢國偉導而優則演 扮PSY被韓國網民評為最似最好

錢國偉於1983年加入無綫電視,由辦公室助理開始做起,之後轉往製作部出任助理編導。成為非戲劇組綜藝節目監製便得到無綫重用,曾負責監製多個大型節目,包括《獎門人》系列、《殘酷一叮》、《志雲飯局》、《香港小姐》、《香港先生》、《美女廚房》、《味分高下》等,被稱為「無綫綜藝收視王」。此外他亦有為劇集《當四葉草碰上劍尖時》、《盛裝舞步愛作戰》等做監製。

錢國偉在2009年離開無綫,獲著名藝人經理人黃柏高賞識,執導首部電影《戀夏戀夏戀戀下》,其後又被王晶邀合作導演《喜愛夜蒲》系列。2014年,錢國偉為周星馳電影《美人魚》出任執行導演,事後錢國偉雖然指自己跟星爺合作壓力很大,但在對方身上獲益良多。電影和綜藝節目外,在圈中人緣不錯的他在1998年開始,分別為古巨基、G.E.M.、鄭伊健、側田及雷頌德等籌備共20個演唱會項目。

樣貌與韓國歌手PSY非常相似的錢國偉,在2013年曾替來港拍攝耳筒廣告的PSY執導,翌年他為徐子珊度身定做瘦身廣告。除了做監製及導演外,錢國偉亦有參與幕前演出,在自己執導的電影《黑色喜劇》飾演嘥氣、《綁架丁丁當》中演士多老闆等,但叫人印象最深刻的,一定是錢國偉扮成「港版PSY」跳騎馬舞,與好友鄭伊健、曾志偉及古巨基等一起拍攝《Hong Kong Style》MV,而韓國網民睇完後更指錢國偉這個版本,是模仿得最似和最好。

電影作品: 《戀夏戀夏戀戀下》、《喜愛夜蒲》系列、《黑色喜劇》、 《台北夜蒲團團轉》、《美人魚》、《綁架丁丁當》、《辣警霸王花》

電視劇集:《當四葉草碰上劍尖時》、《赤沙印記@四葉草2》、《盛裝舞步愛作戰》、《南華夢飛翔》

綜藝節目:《獎門人》系列、《殘酷一叮》、《美女廚房》、《味分高下》、《志雲飯局》、《變身男女Chok Chok Chok》及《離家出走自己友》等

演唱會:《鄭伊健 beautiful day 2011 演唱會》、《Light and Shadow 鄭伊健演唱會》、《古巨基Amazing World世界巡迴演唱會》、《G.E.M. Backstage Live》、 《歲月友情演唱會》、《雷頌德 Thank You 演唱會》、《側田命硬世界巡迴演唱會》及《The Big Four大家利事世界巡迴演唱會》等

