錢國偉抗癌花費百萬 曾赴日接受「免疫治療法」每針15萬

錢國偉於2019年發現患上胰臟癌末期，後經連鎖壽司店「板前壽司」創辦人之一鄭威濤介紹到日本接受治療。據知錢國偉在日本接受「免疫治療法」 (Immunotherapy) ，主要是人體內癌細胞生長速度超快，通常免疫細胞會應對不住，便會形成癌症。於是免疫治療法就多繁殖一些免疫細胞來提高對癌細胞的攻擊力，然後輸回體內，以此達到癌症治癒的目的，而且不容易產生副作用。

不過2018年諾貝爾醫學獎得主之一日本京都大學高等研究院特別教授本庶佑，指免疫療法是全新的治癌準則，癌症將成為慢性疾病，腫瘤不會完全消失，但可用免疫療法控制。

由去年中開始錢國偉就每隔3個月，他就去日本住上2、3周接受免疫治療，在治療中心抽血和檢查，然後再打疫苗，每次打一針約15萬港元，還未計算住院和其他開銷，最少花30萬港元，前後到日本約4次，估計花費逾120萬港元，但今年因疫情沒辦法到日本接受治療，令原本受控的病情再度惡化。

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