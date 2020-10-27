曾戀香港富商丨AV女優里美尤利婭炫富引賊人屋 拍片公開傷勢

日本AV女優里美尤利婭被揭昨日早上10時引賊入屋，被兩名男子假扮速遞員到訪其位於中目黑Atlas Tower的豪宅單位，當匪徒入屋後要脅里美交出現金，並從衣帽間內的夾萬取走600萬日圓（約44萬港元）現金，之後離開現場即會合同黨，登上早已準備的車輛，當地警方在案發後約五小時，於神奈川拘捕了三名17至19歲少年，於車內發現400萬日圓（近30萬港元）現金，但當中的200萬日圓（約14.7萬港元）卻不知所終。今日下午，里美尤利婭透過YouTube的個人頻道，上載一段18分45秒的片段，現身說法被劫經過，她猶有餘悸地指當時被匪徒用力弄傷手腳，展示身上瘀傷，又稱未有被對方毆打。

35歲的里美於2008年出道，多年來在AV界人氣高企，不時在IG晒名牌及炫富，懷疑是太招搖才成為打劫目標。里美尤利婭曾以小泉彩之名發展，四年前她被日本雜誌《週刊新潮》踢爆涉嫌逃稅遭，她被稅局調查後，發現入行起持續七年在銀行帳戶內共有2.45億日圓（約1千810萬港元）存款，每年申報所得稅時卻隱瞞這筆收入，有稅局調查員透露，她的工作收入只有4千500萬日圓（約332萬港元），剩下2億均是從不同交往男性手中得來，當中還包括「分手費」。里美獵男手段高超，戶口內的九位數被稅局視為「接客報酬」，經稅率換算，加上延遲罰款等，本該補繳1.15億日圓（約850港元），但她當時向有關方面提出申訴，解釋：「我的確接受了交往男性的金錢，但是這些金額不是我決定的，而是雙方經過自由戀愛後，對我作出身心補償的費用。」里美被爆四名金主來自各行各業，包括大阪一名醫生、非牟利組織會長、投資客及香港地產商老闆，她跟以上四人曾有婚約，後來以不同原因分手收場。

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