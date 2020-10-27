錢國偉人緣好相識滿天下 獲伯樂曾志偉黃柏高賞識

錢國偉曾監製過不少金牌節目，在圈中人緣甚好，不論夜蒲或出席派對，他身邊總是圍着一大堆人。雖然相識滿天下，不過錢國偉曾表示，真正交心的好友，只有在他落難時仍在他身旁的鄭伊健、林曉峰、錢嘉樂及古巨基等。

錢國偉於2010年捲入貪污案，案件令他由灸手可熱的監製，頓變得無人問津，事業一度陷入谷底，那些曾跟他稱兄道弟的朋友，瞬間與他劃清界線，當時只有伊健、曾志偉等對他不離不棄，伊健保釋他出來，更幫忙找律師，於事件結束後，更邀請他出任自己演唱會的監製。

錢國偉曾於訪問表示：「廉署放人後，伊健準備咗一架密封客貨車接我走，所以記者影唔到我。跟住架車載我去酒店，原來一班朋友喺房開定香檳等我，真係好感動。」他又指在人生低潮時，幸好有這些好朋友陪伴，亦因為此事令他看清楚誰是真兄弟。直到2015年，錢國偉跟陳宛蔚（Calinda）結婚時，理所當然的由鄭伊健、錢嘉樂、謝天華、林曉峰等為他擔任兄弟團，而伴郎一職則由方力申出任。

除了伊健等好兄弟外，錢國偉曾感謝圈中三位前輩，一直對他照顧有加，分別是曾志偉、黃柏高及王晶。曾志偉是錢國偉在無綫年代時，監製遊戲節目時的伯樂，錢國偉以「阿爸」稱呼志偉，因為對方就如一個嚴父一樣，在事業上給了他不少磨練：「佢會不斷叫我諗嘢、開會、度橋，經過呢啲磨練，真是好識轉彎。」黃柏高則為錢國偉開拓做演唱會監製的機會，如古巨基、側田、G.E.M.演唱會等。至於王晶則讓錢國偉拍電影。

在錢國偉患病期間，眾兄弟對他照料有加，有傳伊健為令好友安心醫病，故負擔起大部份醫藥費；每次錢國偉出入覆診，林曉峰亦會充當司機及保鑣，接送他往來診所及住所。

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