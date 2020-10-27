朴素丹向朴寶劍提出分手 《青春紀錄》今晚大結局

韓國男星朴寶劍孖朴素丹主演的tvN劇集《青春紀錄》今晚迎來大結局，昨晚播出第15集，朴素丹向朴寶劍提出分手，收視卻繼續跌至7.625%，香港劇迷可於Netflix追看最新劇情。

昨晚《青春紀錄》的一集中，朴素丹因為和朴寶劍傳出緋聞而受到網民的惡意留言攻擊，有記者更採訪朴素丹詢問有關同朴寶劍的緋聞，不過朴素丹就否認戀情，強調與朴寶劍是同齡朋友。

因為持續不斷的爭議，朴寶劍出演的電視劇收視率亦下降，廣告商也表示不滿。而朴素丹此時亦向朴寶劍提出分手：「還記得如果愛上你，你絕對不會說對不起的話嗎？但你卻同我說了很多次對不起。」最終兩人分手收場，不過分手後的朴寶劍卻感到孤獨和無力，連心愛的人都無法守護令他十分痛苦，他回憶起一切更在車內傷心痛哭，結尾時他跑到朴素丹的屋企表達自己不想分手的決心。而今晚播出大結局，見到朴素丹叫朴寶劍要記住他們的一切，未知最終兩人是否能大團圓結局。

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