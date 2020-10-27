add名人時尚丨陳法拉Armani黑裙優雅助陣 唐嫣高衩露長腿

紅地毯、gala dinner等隆重場合，一條美麗的黑裙，永遠play safe不會出錯。38歲的陳法拉赴美讀演藝、結婚後，作品即將登上荷李活大銀幕， 她的首作《The Undoing》（中譯《無所作為》）將於HBO播出，她在當中更和金像影后妮歌潔曼有對手戲，出道作走勢不俗。近日宣傳活動時，她盛裝黑裙上陣，貼面集郵男主角Hugh Grant（曉格蘭特），法拉的黑裙來自Giorgio Armani Prive，修身剪裁走知性風，上身黑銀刺紋紋配黑絲絨裙身，加上腰間點綴大蝴蝶結，格調優雅高級，絕對有提升氣場之效。

《如懿傳》中演死對頭「海蘭」與「嘉貴妃」的張鈞甯和辛芷蕾，昨晚在成都出席時尚活動，亦同樣好姐妹式穿黑裙，齊齊以CHANEL低調黑禮服走紅地毯。張鈞甯穿2020秋冬絲質泡泡袖露肩裙，小露性感；辛芷蕾剛升格CHANEL中國區形像大使，一件抺胸suit dress配鳥籠晚裝袋，相當搶鏡。 同場的唐嫣亦以黑裙亮相，花盡心思挑選了一套David Koma 2021早春的黑色開衩晚裝，開高衩設計，大騷一雙細長又筆直的美腿。

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