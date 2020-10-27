爆相爆片丨馮盈盈孖男友黐實「天下第一關」 麥明詩飯局變煙幕

馮盈盈（FYY）去年底與醫生男友鍾文浩（Martin）分手數月，即傳秘戀「大隻主播」鄭衍峰（Leonard），二人越愛越高調，早前結伴與劉鳴煒、徐濠縈等去海洋公園行山，相信是由自喻「天下第一關」的鄭紹康安排，被指高攀富豪。前晚《蘋果》讀者李先生透過「爆相爆片」，透露盈盈與鄭衍峰與另外兩名男士在中環LPM Restaurant & Bar食晚飯，離開時警戒性甚高，鄭衍峰陪女友攞車後，即自動波各自各離開。

前晚8時許，馮盈盈在IG貼上與麥明詩在中環China Club食大閘蟹的相片，麥明詩就網民一句「唔係反咗面咩」，不留神回覆：「係咪搞錯咗？唔係我喔！」似暗示盈盈與江嘉敏真的反面。但原來與麥明詩食飯只是「煙幕」，在同一時段，讀者李先生在中環另一間餐廳食飯見到FYY，但麥明詩並不在場，讀者說：「FYY真係靚過上鏡，睇IG以為佢同麥明詩食飯，但其實係同三個男人一齊，其中一個係佢個大隻男友，見佢哋坐埋一邊，成晚都好好傾，但冇咩親密表現。」席上，大家都是「手機先食」，每有一道新菜式上枱，盈盈即急不及待拎出手機拍照。

記者之後在餐廳門外守候，晚上10時許，盈盈與鄭衍峰先行離開，由一齊食飯的鄭紹康負責開門似「送客」。四人在門口揮手道別後，盈盈和鄭衍峰到附近停車場攞車，鄭衍峰陪女友繳款後，自行步出停車場，但全程警戒性甚高，不時左顧右盼，並拿着電話疑似與盈盈繼續傾，鄭衍峰沒有坐「順風車」，與盈盈各走不同方向。

盈盈昨午沒有更新社交網，反而鄭紹康有在IG story上載與盈盈食飯的合照，刻意沒有tag鄭衍峰；而鄭衍峰就上載同一批食物相，亦只tag了鄭紹康，而沒有女友份，似乎是刻意留低一些蛛絲馬迹。

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