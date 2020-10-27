郭富城獲老婆囡囡爭住咀 千語孖娜姐阿Sa開27歲生日派對

喜愛旅行的香港人，最近要留港避疫，不少人到酒店Staycation開派對，之不過兩位壽星郭富城及吳千語，就選擇分別跟自己的家人及朋友食飯低調慶祝。

郭富城太太方媛(Moka)上月捲入「天王嫂訓練營」風波，郭富城挺身護妻「對她是傷害」，Moka得到天王寵愛。昨日郭富城55歲生日，Moka悉心為老公安排生日會，送上兩層高的精緻蛋糕，不少fans留言答謝方媛細心照顧偶像，樂意見到他們放閃，並祝他們一家幸福快樂。

郭富城向來重視家庭，昨晚亦貼出家庭照，見他抱着細女「二寶」Charlotte，而太太就搭着大女「大寶」Chantelle的膊頭，三個一齊嘟起嘴想錫他，郭富城忍不住甜笑，大曬冧樣，擁有幸福的家庭、事業又發展順利、有來自各地的fans愛戴，郭富城覺得很感恩，在社交網寫下4百幾字，感謝工作團隊及家人一直以來的支援及鼓勵。

他指每年的10月26日都會收到大家的祝福，他回想過往生日正日都要開工，難得今年剛完成電影拍攝，可以放一個生日假期，決定跟工作團隊及家人在防疫範圍的可行情況下，大家小聚片刻，「切個蛋糕許個願，簡約而真摯」，而各地的fans亦自發組團唱歌、舉行火鍋生日宴，剪輯音樂及電影花絮製成祝福影片，隔空慶祝及打氣，郭富城彷彿置身現場般接受大家的祝賀，令他覺得感動又窩心，會把fans的支持化成動力，「我也謝謝和我合作無間的團隊，對我一直的用心和支持，謝謝家人帶給我的快樂，有團隊才有力量，有粉絲就有動力，有家就有愛」。

此外，今日是吳千語27歲正日生日，好友馬天佑、蔡卓妍及周秀娜等提早一日跟她開生日派對，可能正日留給壽星女千語跟男友施伯雄(Brian)慶祝，見一眾好友們均戴上紅色的八角帽，未知是否派對有Dress Code要求呢！

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