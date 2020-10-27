鄭中基《暖男爸爸》等足一年先開拍 張可頤重遇前夫邵仲衡第三者

昨晚首播的ViuTV原創劇《暖男爸爸》，由鄭中基、張可頤、邵仲衡等主演。今次是鄭中基相隔18年後再拍電視劇，據了解劇組等足鄭中基一年才開拍，箇中原因就是角色非他莫屬。《暖》劇於今年4月疫情肆虐下開拍，難得演員們仍鼎力支持，並做足防疫措施才開工。至於劇中飾演時代女性的張可頤，感情生活十分曲折，先跟離婚前度邵仲衡重遇，繼而遇到折散婚姻的第三者陳欣妍，還有窮追不捨的才俊駱振偉，以及與單親爸爸鄭中基的曖昧關係。

鄭中基近年主力拍電影，自從當了爸爸後，對劇本選擇更為審慎，他早前在訪問中表示，如《低俗喜劇》這類電影不會再接拍，故今次打動他接拍《暖》劇，是故事講述單親爸爸與兒子相依為命的故事。Ronald早前在訪問中說︰「一開始已經有信心，因為劇本好貼地，講好多人性，係日常會發生嘅事，睇吓大家點面對，我覺得呢啲題材比較少有，所以都幾有信心觀眾會鍾意，而且又可以一家大細一齊睇。」

據了解劇組早於兩年前寫好劇本，一直屬意由鄭中基演單親爸爸阿榮的角色，監製兼導演戚家基（Peter）表示︰「我哋寫好劇本，就攞畀Ronald睇，佢睇咗都好鍾意個劇本同埋好感動，可惜當時佢冇期。」但劇組認為Ronald是不二之選，「佢同我哋講一年後先有期，我哋咪等佢一年囉」，最終《暖》劇於今年4月順利開拍。

昨晚首播後網民有不少反應，有網民留言「呢套等咗成年」、「張可頤做呢個角色好鬼正」、「第一集OK」等，昨晚第一集除了交代各人角色外，邵仲衡去找前妻張可頤請對方食飯後便開口借錢，網民都讚劇情夠貼地。

邵仲衡今日回覆《蘋果》說︰「個角色其實都係大部分都市男人，呢個劇寫每個男人都有人性嘅弱點，男人事業有成，就會遇到唔同嘅異性而發生咗感情，好多夫妻關係都係咁。」

談到與張可頤合作，邵仲衡形容駕輕就熟，遺憾的是有場求婚戲沒拍到。至於開拍時正值疫情嚴峻階段，他笑謂︰「我開拍前我做咗測試先去開工，大家都好小心、好醒目，避免聚埋一齊。」

此外，今晚將播出第二集，講述張可頤充當臨時媽咪陪鄭中基及兒子「暴龍哥」參與親子遊樂園，其間遇到拆散其婚姻的第三者陳欣妍，兩女相遇會如何呢？

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