錢國偉病逝丨黃柏高嘆天妒英才 愛徒李志倫銘記恩師教導

無綫前監製錢國偉今病逝，入行37年的他由辦公室助理做起，輾轉做過助理編導、節目監製，後來製作多個大型娛樂及綜藝節目，包括港姐、港男等，而《奬門人》系列、《美女廚房》、《志零飯局》等更是人氣經典節目。

不過，錢國偉在2009年離開無綫後，獲著名藝人經理人黃柏高（Paco）賞識，邀請他執導首部電影《戀夏戀夏戀戀下》，原來Paco一早睇中錢國偉的才華，早想邀請對方合作，惟錢國偉在無綫的工作不斷，最後待錢國偉離巢後才成事。Paco今聞錢國偉死訊後回覆《蘋果》稱：「我剛剛收到通知，只能講天妒英才！」

而同樣在今日收到錢國偉死訊的莊思敏亦補充：「最後一次見佢係舊年喇，今年因為疫情都冇約過，原本話下個月去探佢哋。可惜，希望佢一路好走，家人節哀順變。」

至於錢國偉的愛徒李志倫（Jacky），亦有悼念恩師：「感謝有佢教導、師父情永在心。」提到錢國偉這位嚴師，Jacky續說：「因為佢以前做親嘅都係超級大騷，例如九七回歸大匯演、新機場開幕、1998機場香港小姐等，都係我跟佢做，佢教我好多嘢。」

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