權權着愛妻幸運外套谷新劇 自爆鬥做掌上壓輸畀Rain感負擔

韓國男星權相佑（權權）主演的SBS新劇《飛吧開天龍》將於周五首播，權權今早聯同拍檔裴晟佑，率先亮相電台直播節目《兩點出逃Cultwo Show》為劇集宣傳。

權權、裴晟佑私下交情不錯，但工作上是首次合作，裴晟佑大讚與權權對劇本時，他提出很多意見，令拍攝效果更加好。提到新劇收視率，兩人都樂觀地表示希望劇集能突破雙位數。早前成功抗癌復出的男星金宇彬，亦以聽眾身份留言為兩位前輩打氣，權權立即表示：「因為他與（裴）晟佑哥很熟，所以我都認識他，他本來就是名聲很好的朋友。對於他康復復工，我都感到開心，當時都有為他祈禱。」

主持人提到權權之前亮相韓流天王Rain的YouTube頻道，而他跟Rain鬥做掌上壓但輸給了對方，好勝的權權坦言因為輸了而感到有負擔：「當初對決時，我因為忙於拍攝沒有時間做運動，但現時多了時間再操體力，之後會再鬥一次。」引起爆笑。而身為愛妻號的權權，亦隔空放閃稱現時穿着的外套，是當年與孫泰英拍拖時，孫泰英買給他的第一份禮物，一向被他視為幸運外套，認真恩愛。

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