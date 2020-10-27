張繼聰栢天男做富貴監躉 冒寒風打邊爐暖身

由譚耀文、張繼聰、栢天男（Adam）、張建聲主演，新晉導演麥浩邦執導的電影《逃獄兄弟》下月上映。當中一場重頭戲，四人短衫短褲在赤柱海邊的戶外操場通宵拍攝，當晚寒流襲港，氣溫急降至10度左右，4人出動法寶保暖，張繼聰說：「細個唔明阿媽話要遮住個膝頭，而家我哋好明。」四人然後齊齊展示Leggings打底，場面搞笑。

拍攝前一晚收到寒流將會吹襲，眾人已不停討論保暖方法，最終他們均在短褲內打底着上緊身褲，每逢拍攝時就把緊身褲捲短，cut機後即拉長，務求減少腳部外露；劇組則準備火鍋，每當轉機位打燈，好讓他們及同組演員黃德斌、何珮瑜、鄒文正有熱食暖身。阿聰笑言經此一凍，終於覺得阿媽有道理：「今晚大家明白咗，原來遮住膝頭會暖好多。」除了着緊身褲，眾人亦在背脊貼上劇組準備的暖包貼，又在空檔時打籃球做運動取暖，不停跑動，譚哥說：「我哋幾個男人喺度打波，直頭諗返起以前讀書時打籃球嘅熱血！拍戲之餘仲可以做運動取暖，一舉兩得。」

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