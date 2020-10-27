Netflix公佈16套原創動畫大晒冷 《極道主夫》動畫化明年上架

串流平台Netflix近年扭轉全球觀眾的生活習慣，更成了電視界主流，除了製作各地人氣劇、猛片、真人騷及紀錄片外，今年更大力推出動畫作品，東京今日就舉辦「2020 Netflix 線上動漫祭」，為全球動漫迷帶來多套原創動畫作品，一次過晒冷介紹16部全新動畫。

Netflix於明年起推出的動畫作品，包括怪獸經典的全新作《哥斯拉：奇異點》、《生化危機：無盡黑暗》、全球賣座電影的動畫版《悍戰太平洋：黑色禁區》、阿部寬曾主演的穿梭時空漫改力作《羅馬浴場》、 90年代漫畫改編作《保衛者》、由台灣團隊參與製作的《伊甸》等，當中由漫畫家山崎麻里炮製的《羅馬浴場》，劇情描述一位羅馬帝國時代的澡堂設計師穿越時空，並來到現代日本，學習日文的澡堂文化，這次更加入一集由山崎麻里特別撰寫的全新故事。

今次16套新作中，還有漫畫家大野康介的代表作《極道主夫》，是首次動畫化安排明年春天上架，適逢該作最近拍成真人版同名日劇，由玉木宏扮演故事中金盆洗手的黑幫大佬，一心轉職做個家庭主夫，繼而鬧出連串笑話。

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