大陸節目剖白丨鄧紫棋自覺患抑鬱症 灑淚揭心底最大陰影

外號「宇宙G.E.M.」的鄧紫棋，近日雖然要應付與前經理人公司蜂鳥音樂的官非，但無阻她的演藝事業和宣傳，在今日播出的一個大陸網上節目中，G.E.M.稱自己起初受人注意，並非是歌手，反而是拍片扮金魚，吸引網民注意，G.E.M.更自稱「算是比較早的一批網紅」。

訪問前段基本上都在愉快的氣氛下進行，就算講到G.E.M.以前參加《我是歌手》第3季巔峰會鬧出的換歌糾紛，她都輕鬆回應自己當時其實覺得委屈，但因為當時的公司有「指示」，叫她不要向電視台低頭和換歌，長久累積負面情緒的G.E.M.，遇上這一關，終於都「爆」，她表示回家閉門喊了7日，沒出房門，一直以為清者自清的她，終於發現原來甚麼都不講清楚才落得如此「下場」，她一度鑽牛角尖到質疑是否要寫封遺書去證明自己的清白。講到這裏，G.E.M.開始眼濕濕。

G.E.M.又指一度覺得自己患上抑鬱症，更求助過治療師，當時被治療師指她受到mental abuse（精神虐待），G.E.M.亦指自己當時的精神狀態「不太對」。

到講到與前經理人公司的官司，G.E.M.稱因仍在法律程序中，不便透露太多，但她顯得較為激動，數度要深呼吸才能講下去，她指：「我其實有很多年一直……（深呼吸）反正有很多年我一直都覺得我……（眼紅紅）就是他們跟我說的也是這樣，就是我只是一個被創造出來的商品，而且這個商品是沒有他們，我就甚麼都不是。在台上的我，好像很自信，好像我在音樂上面很有自信、很有主張，其實我從來沒有認識到原來內心的我是很怕，我也一直在認同他們，好像沒有他們我就會『死』，就像以前的我一直相信，我是一個唱作歌手，所以我就很努力做音樂，但我也以為自己只能是個唱作歌手，所以我一直都只做音樂。」

離開舊公司出走，原來G.E.M.已作「最壞打算」，就是所有東西都要從頭來過，被問到最怕甚麼？G.E.M.淚灑落場，並哽咽說：「我懼怕自己甚麼都不是，除了音樂甚麼都不行，就這一種懼怕是很難的，我覺得如果一個人活在世上，只能用你夠不夠好、做得夠不夠有成就，才證明你有價值的話，那你有一天退休了怎麼辦？你的人生是不是就沒有意義了？」

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