錢國偉多女埋身惹正印不滿 陳宛蔚曾開火鬧爆白雲

著名監製錢國偉（Wilson）今日病逝，終年58歲。Wilson生前曾經製作不少綜藝節目，在節目上起用一班年青貌美的女仔擔任助手，吸引觀眾關注，所以多年來Wilson一直緋聞不絕，實在令人羨慕又妒忌。他只承認曾追求過姚子羚，直到2015年，他終於被「雜果賓治」陳宛蔚收服當人夫，婚後誕下2歲囡囡Abby。

Wilson在2003年開拍《四葉草》系列，當年捧起幾代「四葉女」，他先後與黃婉佩（Race）、戴夢夢、陳自瑤、姚子羚和楊秀惠傳緋聞，Wilson在多年後接受訪問，坦承曾經對姚子羚展開追求，不過最後被拒愛。其後Wilson監製《耳分高下》、《五覺大戰》與及《美女廚房》等節目，緋聞越傳越多，當中包括「藍莓」劉俐、「味之天使」賈曉晨與及「雜果賓治」陳宛蔚，但他與陳宛蔚一直未有承認戀情，到2012年才公開，3年後再宣佈婚訊。

雖然Wilson與陳宛蔚拍拖期間已經修心養性，在2012年到新加坡拍攝節目《五覺大戰》，有傳他與白雲特別投契，試過被人影到十指緊扣兼一杯雪糕兩份食，結果令正印陳宛蔚大怒嗌分手，更一度鬧爆白雲。後來Wilson轉戰電影圈，開拍電影《喜愛夜蒲2》，本來找來樣靚身材正的苟芸慧擔正，不過有傳陳宛蔚疑不滿苟姑娘親近Wilson，多次向男友大發雷霆，最後Wilson為安撫女友，即使電影已經開拍，也臨陣易角換上連詩雅。

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