竹內結子上吊身亡一個月 憔悴中林大樹不捨除婚戒

40歲日本著名女星竹內結子，於9月27日被發現在家中房間內上吊身亡，消息震驚亞洲娛樂圈。竹內結子與35歲第二任丈夫中林大樹是在去年2月結婚，今年1月才誕下B仔，她離世後遺下兩個兒子，據知中林大樹會以單親爸爸養育兩子，包括竹內和前夫中村獅童所生的14歲長子。

據《女性自身》報道，中林把太太所生的大仔視如自己親生囝囝一樣，但是中林收入有限，獨力養育兩名兒子頗為吃力，知情者指他的家族是經營藥廠生意，但他始終不想倚靠家人，中林故無法負擔月租180萬日圓（約13萬港元）的複式豪宅，並會物色新居，現在他要整理好心情及物件，之後應會搬離傷心地，而他與竹內是在去年才搬入該豪宅。

竹內結子猝逝後剛滿一個月，中林日前被發現憔悴外出，見他黑眼圈及眼袋盡現，手上還戴着婚戒，其身邊朋友指他至今尚未接受到妻子離世，曾連續數晚通宵沒睡，心情仍十分難過。據知，竹內結子的兩位胞姊亦會協助中林照顧兩名兒子，望分擔他的壓力。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！