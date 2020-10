現年38歲的陳法拉參演的HBO重頭劇《無所作為》(The Undoing)昨日上架,昨日她在社交網貼出同劇的曉格蘭特(Hugh Grant)及導演蘇珊比爾(Susanne Bier)合照,她以英文留言:「這是我離開戲劇學校後的第一個工作。我非常感謝與這個出色的演員和工作人員一起工作。」

陳法拉自2013年離開無綫後到美國進修演技,去年5月與拍拖三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov在巴黎結婚,婚後法拉除《無》劇外,近日更參演Marvel電影《上氣》(Shang-Chi And The Legend Of Ten Rings)等大製作,早前她接拍華人女導演元圓執導的獨立短片《雁南飛》更先後入圍13個影展,更奪得七個國際獎。