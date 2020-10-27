吳堯堯跟男友入紙註冊 被問奉子成婚︰唔講得，好小器

現年39歲的藝人吳堯堯（Yoyo），原名叫吳巧垚的她，2018年跟圈外男友拍拖，今日她被發現跟37歲的Godfrey（梁國鋒）入紙申請註冊。Yoyo今日接受《蘋果》訪問時透露跟男友相識多年，起先是從一大班朋友開始，她忍不住喜悅的說︰「近日都忙於試衫，同星期六、日去男朋友間農莊教小朋友整勞作同畫畫。冇諗住擺酒，只係會影婚紗相。」Yoyo表示男友經營農莊教人種菜。談到求婚當日未有驚喜，她說︰「冇啦，花都冇紮，淨係拎隻戒指出嚟求婚。」被問到是否奉子成婚時，她沒有否認，只開懷的說︰「呢個真係唔講得㗎，好小器㗎，真係唔講得。」相信她懷孕未夠3個月，所以未有直接承認。

另外，Yoyo上周五、六一連兩日跟Sam哥梁成致出席電影《極鬥8十字狙蹤》，在九龍灣舉行的謝票活動，仍未有透露婚訊。不過當時她身穿連身花裙，已見腹部微隆孕味濃。

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