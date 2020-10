Video Talk今日精選丨12:45pm專家睇獅王重光對業績影響 4:30pm英文動詞時態應用

《果燃台》強勢推出Video Talk,圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育,馬經,甚至寵物等不同主題,頻道選擇極之多元化,總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間,讓觀眾預早揀定心水選擇。

《果燃台》10月27日(二)Video Talk精選節目表:

1. 午市急CALL丨業績期殺到!獅王重光係咪會帶動業績?

日期:10月27日(周二)

時間:12:45pm - 1:15pm

主持:Willa

嘉賓:證監會持牌人古天后

嘉賓:蘋果專欄作家唐牛

內容:滙控(005)公佈第三季業績前,香港總行外的一對銅獅重光,究竟對業績、獅子行的「錢途」有乜幫助?滙控周二中午將公佈業績,市場關注銀行上季撥備會否見頂、管理層對重組業務步伐、派息政策及最新營運指引,亦關注會否進一步出售業務及減省成本。

績前中國駐英國大使劉曉明表示,會為滙控提供在中國發展的機會,並轉載官媒《環球時報》英文版一篇有關滙豐主席杜嘉祺參加上海市市長國際企業家諮詢會議時,表明期待在上海以及更廣泛的中國市場進一步拓展業務,並探索新的投資機會。

由早前被官媒、小粉紅狙擊,至中國駐英國大使劉曉明「畀機會」,滙控與中方的關係似乎有破冰跡象。周五滙控股價造好,一度高見32.8元,收市報32.25元,升3.2%。

證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》分享最新投資部署,同場加映本周心水股推介,想知道專家最新分析,記得留意周二嘅《午市急CALL》喇! 如果有股票問題,記得喺直播時透過Youtube、Facebook留言,我哋會逐一解答。

2. 一家人 初小補習班丨英文文法 動詞時態現在簡單式應用

日期:10月27日(周二)

時間:4:30pm - 5pm

對象:小二至小三學生

導師:「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie及英籍英文老師 Ciaran

內容:現在簡單式 (Present Simple Tense) 通常用來表達一般事實、重覆發生的事或一些習慣性的動作,如:興趣、工作等。例如:"The earth goes around the sun."句子會用到現在簡單式來表達這是不變的事實。

補習班會由兩位專業英文老師「瑪姬英文」美籍英文導師 Maggie 及英籍英文導師 Ciaran 用有趣的教學模式教大家英文文法。

同學可先按此 (https://bit.ly/2IfhOap) 加入Facebook群組免費下載練習。完成練習後,記得準時上堂!

《果燃台》10月28日(三)Video Talk精選節目表:

1. 【競馬Fact Check】

日期:10月28日(周三)

時間:6pm - 11pm

主持:評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容:清談賽馬節目,主持與讀者互動chit chat,直播及分析星期三跑馬地馬場九場賽事。新增環節早段預計走位圖,以馬匹跑法,預計陣上形勢賺蝕;配合AI運算模擬賽果,以得分高低排序列出機會馬。還有記者追訪騎練分析參賽馬的機會、以圖表拆解賽事模式等,刨馬資訊齊備。

2. 果籽【Video Talk│10點搞邊科】今年iPhone已炒完?香港5G近況

日期:10月28日(周三)

時間:10:30pm - 11pm

主持:方保僑、韓繼聰、何宛珊(表妹)

嘉賓:阿然(電話舖店主)

內容:炒iPhone神話近年已經不再,iPhone 12 Pro開賣炒起過千元算有驚喜,炒風會否延續?隨着iPhone 12系列推出,電訊商力推5G服務,今集《10點搞邊科》亦會和大家update 5G最新近況。

