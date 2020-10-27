男團B.A.P出身丨30歲力燦涉性騷擾未結案 再爆酒駕被調查

韓國男團B.A.P出身的30歲成員力燦，近年接連爆出是非，去年7月被爆涉嫌性騷擾後，今日就爆出他涉嫌酒後駕駛。

據報道指，力燦於韓國時間昨晚11時半左右，在江南島山大路鶴洞十字路口附近遇車禍並撞到欄杆，被警方發現，幸好事故沒有造成人員傷亡。據警方透露，力燦當時血液的酒精濃度已高達吊銷駕照的水平，證實他酒後駕駛，並正式立案調查事件，而力燦亦承認酒駕。

此前，力燦被指於前年7月在度假屋內性騷擾一名同行的20多歲女性，令他人氣急跌，而力燦否認性騷擾指控，反起訴對方涉嫌恐嚇，案件擾攘逾年，將在下月18日進行第8次公審。

力燦今年7月曾久違的更新IG，坦言在事件發生後出現很多毫無根據的流言，造成很大的心理負擔，甚至曾經萌生不好的想法，但想到fans就沒有放棄，向fans道歉之餘更預告復出。據悉力燦原定於周六舉行線上見面會，但現時爆出酒駕爭議，估計見面會都會受影響。

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