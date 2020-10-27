陳志雲拖累錢國偉捲貪污案耿耿於懷：他從來沒有埋怨過我半句

無綫前監製錢國偉今病逝，入行37年的他由辦公室助理做起，輾轉做過助理編導、節目監製，後來製作多個大型娛樂及綜藝節目，更曾是無綫前總經理陳志雲愛將，為其監製《志雲飯局》。

今日獲悉錢國偉離世，志雲深感難過，他以短訊回覆《蘋果》，細細述說好友離世的心情：「在我的電話簿當中，又多一個人離開我們，今日聽到Wilson Chin離世消息，好難過。我同Wilson可以說是合作無間，改變了我人生下半場的電視節目《志雲飯局》正正由他監製，不計算特輯在內，都有159集之多。由有前期準備，開機拍攝，以致後期製作，我與他共處的時間有幾多，不難計算得出來，大家可想而知。亦因為他曾參與這個節目，無辜地被捲入ICAC調查當中，這件事的發生，我對他仍然抱着很大的歉意，有情有義的他，從來沒有埋怨過我半句。」

陳志雲對當年拖累錢國偉耿耿於懷：「Wilson其實非常珍惜TVB這份工作，雖然最終ICAC沒有查出他甚麼來，這件事已令他無法留下。飲水思源的他，又怎會捨得TVB呢？在TVB他由低做起，對這間公司給他的機會，心裏常存感恩。那一次的離巢，一定傷透了他的心。幸好，Wilson離開之後，創意和實力受到外界肯定，發展得比從前還要好。」

「我在TVB工作期間，一直可以話跟他合作無間。無論作為他的上司又好，作為主持人又好，在我眼中Wilson絕對是一個充滿才華，大情大性，討人喜愛的肥仔。」

說到錢國偉的工作表現，陳志雲大讚：「佢可以説是周身刀，張張利。他甚麼都想做，甚麼都想試，當你問佢他行不行？佢一定答你：『行』。我有時會懷疑真的嗎？結果，他又的確能夠做給你看。無論電視節目、演唱會、廣告、電影，佢做甚麼都會百分百投入。雖然他沒有甚麼學歷，但他沒有停下來不學習的一刻，熱切吸收新事物，肯拼搏，充滿香港人靈活變通、奮發向上的精神。」

陳志雲續道：「他對人好真，我從來沒有聽過任何人說他半句壞話。前陣子，我知道他病了，便跟他互通訊息慰問。想不到，就此跟他永别。收到他離世消息，非常難過，我深信他現在一定在天國中得到安息，希望他的家人折哀順變。希望大家好好珍惜在你人生中擦身而過嘅人同緣份，珍惜眼前人，珍惜家人，珍惜朋友，珍惜健康。祝福你們！」

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