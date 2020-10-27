LiSA唱主題曲登兩周榜首 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》谷爆票房勢破300億

日本熱爆動漫《鬼滅之刃》衝擊藝能界，電影版《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》本月16日於日本開畫後，十天總票房更累積逾107.5億日圓（約7.94億港元），入場人次多達798萬，創下日本電影史上最快衝破100億日圓（約7.39億港元）的紀錄。

電影公司在《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》上映時把票房目標定為100億日圓，但如今反應比預期更加熾熱，估計總票房定必超越200億日圓（約14.77億港元），很快便破新海誠去年電影《天氣之子》的141.9億日圓（約10.4億港元）票房成績。目前，日本粉絲於網上發起催谷票房運動，把《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》的關鍵人物煉獄杏壽郎封為「300億男」，打算再入戲院捧場令該片勢破300億日圓（約22.17億港元）票房，如果成事，將威脅到宮崎駿名作《千與千尋》創下史上最高票房的308億日圓（約22.7億港元）成績。

《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》帶挈動漫歌姬LiSA人氣更上一層樓，她為電影唱出的主題曲《炎》連續兩星期登上Oricon細碟榜冠軍，是相隔9年10個月再有女歌手能冧莊榜首，兩周累積銷量共有11萬張。另外，日本著名歌舞伎男星市川海老藏，昨日在IG上載自拍照，他站在煉獄杏壽郎紙板旁邊Chok住望鏡，被網民指海老藏的凌厲眼神似足杏壽郎。

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