【add名人時尚】年輕「真」好

時裝工業因疫情起了不少變化，多個品牌都缺席傳統時裝周議程，改為自訂發佈時裝系列，Hedi Slimane主理的Celine 2021春夏時裝系列前晚舉行，Celine女郎一貫充滿法式風尚，但卻展現出另一番新活力。Raf Simons日前也以影片《Teenage Dreams》，在線上發表男女合併系列，首次亮相的女裝叫人最引頸以待，並向青年文化致敬。

Celine隨性

Hedi Slimane主理的Celine於前日發佈2021春夏女裝系列。每季都以巴黎凱旋門為精神指標的Hedi Slimane，自從在法國南部一級方程式賽道發佈了2021春夏男裝系列，並以「紀錄片」形式登場後，新季女裝系列也相呼應，短片於摩洛哥路易二世體育場拍攝。在打着Gen Z的旗號以及陽光與藍天下，模特兒穿上80年代復古風格上衣，雙手插在牛仔褲，自信從容行於跑道上大步行走。

此外，biker jacket與sweatpants、西裝外套搭配sports bra及棉質短褲，風衣下是法式連身裙，將奢華與運動甚至是舒適自在居家風格互相結合，模特兒都戴上棒球帽，又或者漁夫帽，並換上平底鞋款，設計與造型都注入更多年輕、隨性的活力。

Raf Simons世道

Raf Simons的2021春夏男女合併系列，也選擇了線上形式發表，帶來設計師親自執導的影片《Teenage Dreams》，新系列的焦點當然落在這是品牌25年來，首次有女裝系列亮相。青年文化一向是Raf Simons最鮮明的靈感、主題，但他熱愛的不是當下的青年文化。《愛麗絲夢遊仙境》（Alice’s Adventures in Wonderland）、《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）等舊电影，還有英國樂隊Joy Division的歌曲《Isolation》、《Incubation》 和《Disorder》都成為了新系列的靈感。

服飾輪廓一貫的修長，以及放上標誌的slogan和人像圖案。女裝造型有連帽衞衣，搭配真絲半身裙；連身裙配上新鮮的漩渦狀迷幻印花袖子、oversized連帽斗篷，背心貫穿整個系列，部份造型被透明PVC細節包裹，暗藏着一份複雜性。

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