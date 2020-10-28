姐匙talk丨鳳爪花百萬避疫激親老爺

香港人今年真係畀武漢肺炎搞到雞毛鴨血，好多公司唔係裁員就係要執笠。不過有啲使慣食慣嘆慣嘅人嚟講，就算公司蝕大錢，都依然要繼續揮霍。Jessie講緊「蝕老爺」個新抱「鳳爪」，佢幾個月前同老公、仔女，仲有工人飛咗去外國避疫，前前後後一個月使咗成百萬元，原來鳳爪呢筆百萬避疫使費係開公數，由於公司呢大半年因為疫情影響生意，而且仲有多筆債務未解決，所以蝕老爺知道個仔同新抱成家避疫使咗公司成百萬，梗係大發雷霆，大鬧鳳爪兩公婆一餐，話佢哋認真唔生性。

衣食住行全用公數

其實唔單止百萬避疫呢單，鳳爪幾年前自己開公司，咁多年嚟佢去歐洲開會嘅衣食住行使費，當然用晒公數，但佢間公司完全冇任何成績做到出嚟，一味使錢，蝕老爺已經好唔滿意。不過，Jessie聽聞最大鑊係鳳爪嘅老公，佢過去呢年搞網上老虎機生意，蝕咗成8,000萬元，由於呢個生意同鳳爪間公司，仲有蝕老爺間公司係同一條水喉，所以就算蝕老爺原本間公司有賺錢，但拉勻條數，賺錢都變成蝕錢，所以知道個仔同新抱使咁多錢避疫之後，更加㷫到爆燈。

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