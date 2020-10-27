Video Talk丨6pm與讀者互動兼分析跑馬地賽事 10:30pm睇5G近況

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月28日（三）Video Talk精選節目表：

1. 【競馬Fact Check】

日期：10月28日（周三）

時間：6pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容：清談賽馬節目，主持與讀者互動chit chat，直播及分析星期三跑馬地馬場九場賽事。新增環節早段預計走位圖，以馬匹跑法，預計陣上形勢賺蝕；配合AI運算模擬賽果，以得分高低排序列出機會馬。還有記者追訪騎練分析參賽馬的機會、以圖表拆解賽事模式等，刨馬資訊齊備。

2. 果籽【Video Talk│10點搞邊科】今年iPhone已炒完？香港5G近況

日期：10月28日（周三）

時間：10:30pm - 11pm

主持：方保僑、韓繼聰、何宛珊（表妹）

嘉賓：阿然（電話舖店主）

內容：炒iPhone神話近年已經不再，iPhone 12 Pro開賣炒起過千元算有驚喜，炒風會否延續？隨着iPhone 12系列推出，電訊商力推5G服務，今集《10點搞邊科》亦會和大家update 5G最新近況。

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