無綫前監製錢國偉日前因胰臟癌再度入院，病情惡化延至昨日下午不治，終年58歲。錢國偉的好友這幾天陸續到醫院探望，蘇永康和許志安前晚更在病榻旁為他打氣，可惜錢嘉樂昨日到醫院時好友已離世，趕不及送別。昨晚約6時45分，錢國偉遺孀陳宛蔚在錢嘉樂等陪同下，在醫院門口會見傳媒，陳宛蔚指老公一粒止痛藥都沒吃：「係我心目中嘅hero。」錢嘉樂則透露好友走得很安詳。

金牌監製錢國偉（Wilson）今年5月傳出去年患上胰臟癌，曾入院切除膽手術，更被拍到暴瘦30磅的他外出覆診時，要由太太陳宛蔚攙扶。錢國偉前日更出現緊急狀況，被送入養和醫院，有傳要打嗎啡止痛，好多時半昏迷。錢國偉昨日病情突惡化，延至下午3時許撒手人寰，終年58歲。連日來他的好友收到消息都陸續到醫院探望，錢嘉樂昨日於約4時才趕到醫院，見不到好友最後一面。

至傍晚約6時45分，錢國偉太太陳宛蔚由兩位妹妹、錢嘉樂夫婦、譚玉瑛、黎芷珊及吳家樂等好友陪同下，在醫院門口會見傳媒，陳宛蔚指：「佢係我心目中嘅hero。」對於被指要打嗎啡針，她否認：「老公一粒止痛藥都冇食過。」錢嘉樂則表示：「Wilson係個戰士，佢兩年前發現呢個病，一直都好有毅力，亦都有繼續工作。呢兩日有好多好朋友嚟探佢，佢鍾意熱鬧。」他又指曾志偉及林曉峰等一班好友即使不在港，仍會視像通話了解錢國偉的病況：「派我做代表，我呢兩日都有嚟。Wilson雖然離開咗我哋，但佢都係好安詳情況下離開，呢個亦係唯一要感恩嘅。」

問到錢國偉遺願？陳宛蔚表示：「一直覺得佢會好返，我哋冇討論過任何嘢。」錢嘉樂補充：「其實佢哋一路都好正面，唯一牽掛囡囡，不過放心，我哋班uncles、aunties都係爸爸媽媽，會幫手照顧。」陳宛蔚指兩歲囡囡亦曾到醫院見爸爸。訪問期間，陳宛蔚一臉憔悴，要由親友攙扶，譚玉瑛、黎芷珊也不時眼泛淚光，錢嘉樂說話時更一度哽咽。最後傳媒叮囑陳宛蔚保重時，她即忍不住爆喊，之後由兩位妹妹陪伴離開，陳宛蔚雙手合十向傳媒說：「多謝你哋大家咁錫佢。」

蘇永康病榻旁打氣

Big Four成員蘇永康昨日接受《蘋果》訪問，他透露前晚和許志安曾去醫院探望錢國偉：「盡量講啲說話鼓勵佢，叫佢快啲好返，等我哋Big Four又重組。當然知道係唔得啦，但一定要畀啲希望嘅說話佢，佢講唔到嘢，但係會畀啲手勢。」蘇永康坦言很欷歔：「我哋Big Four喺拉斯維加斯嗰場睇住佢求婚，睇住佢小朋友出世，希望佢太太可以堅強啲。」

雖然38歲陳宛蔚跟錢國偉年齡相差20年，但愛得甜蜜，一直幫忙打理公司，到錢國偉患病時，就衣不解帶照顧。二人2015年拉埋天窗，兩年後成功懷孕，不過陳宛蔚懷孕初期身體較差，情緒亦不好，錢國偉一直陪伴在側安慰她，工作再忙也一定會抽時間陪上產前班，管接管送，陳宛蔚才得以安心為他誕下一個健康B女。

爆疫未能赴日治療

據知患胰臟癌多時的錢國偉，因為不想用西醫治療，病發初時，一直服食箭豬棗控制病情。去年他到日本接受「免疫治療法」（Immunotherapy），惟近大半年因武肺爆發，未能再赴日治療。「免疫治療法」原理是繁殖免疫細胞輸入體內，提高對癌細胞的攻擊力，錢國偉由去年中開始，每隔三個月就到日本兩至三周接受治療，每打一針約15萬港元，他前後到日本約四次，連同住院和其他開銷，估計花費逾120萬港元。