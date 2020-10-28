日本AV女優里美尤利婭擁有一雙大眼及D Cup上圍，她以招牌清爽短髮深受男士歡迎，而昨日日本傳媒公開一宗600萬日圓（約44萬港元）入屋行劫案，女事主竟是里美尤利婭。她昨日亦在YouTube的個人頻道拍片現身說法被劫過程，並猶有餘悸地指當時被匪徒用力弄傷手腳，又展示身上瘀傷，隨即成為網上熱話，當地網民直指其遭遇似足AV情節，亦慶幸賊人只是劫財沒有劫色。

年齡17至19歲

前日兩名男子假扮速遞公司職員，藉詞進入里美尤利婭位於中目黑車站前中目黑Atlas Tower的家，入屋後脅持她，並威嚇她交出現金，之後從衣帽間內的夾萬取走600萬日圓，火速離開現場，登上早已準備的車輛離去。

報道指劫案發生後約五小時，當地警方從閉路電視搜查證據，於神奈川拘捕了三名17至19歲少年，在車內發現400萬日圓（近30萬港元）現金，其餘200萬日圓（約14萬港元）卻不翼而飛。據知里美尤利婭與三名涉事男子素未謀面，警方仍就劫案展開調查。

曾戀香港商人

35歲的里美於2008年出道，曾以藝名小泉彩身份發展，多年來人氣高企，不時在Ig晒名牌炫富，四年前她曾被日本雜誌《週刊新潮》踢爆涉嫌逃稅遭稅局調查。里美尤利婭自入行後，持續七年銀行賬戶有2.45億日圓（約1,812萬港元）存款，每年申報所得稅時卻隱瞞這筆收入。有稅局調查員透露，她的工作收入只有4,500萬日圓（約332萬港元），剩下約二億日圓是從多個交往的男性得來，當中還包括「分手費」。

里美獵男手段高超，其賬戶內的九位數被稅局視為「接客報酬」，經稅率換算，加上延遲罰款等，本該補繳1.15億日圓（約850萬港元），但她向有關方面解釋：「我的確接受了交往男性的金錢，但金額不是我決定的，而是雙方經過自由戀愛後，對我作出身心補償的費用。」里美曾被爆四名金主包括大阪一名醫生、非牟利組織會長、投資商人及香港地產商，她跟以上四人曾有婚約，後來以不同原因分手收場。